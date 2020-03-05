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İçişleri: İç güvenlik operasyonlarında 127 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri: İç güvenlik operasyonlarında 127 terörist etkisiz hale getirildi, 3208 kişi gözaltına alındı.
 05 Mart 2020 10:54
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İçişleri: İç güvenlik operasyonlarında 127 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri: İç güvenlik operasyonlarında 127 terörist etkisiz hale getirildi, 3208 kişi gözaltına alındı.

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