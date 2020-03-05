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Kırklareli'nde toplantı ve gösteri yürüyüşleri geçici olarak yasaklandı

Kırklareli'nde askeri operasyonları eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik miting, basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 10 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
 05 Mart 2020 11:01
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Kırklareli'nde toplantı ve gösteri yürüyüşleri geçici olarak yasaklandı

Kırklareli'nde askeri operasyonları eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik miting, basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 10 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin gerek ülke genelinde gerekse sınır dışında terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

Suriye'de 2011 yılında başlayarak devam eden iç savaşta yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği, 6 milyon Suriyelinin ülkelerini terk etmek durumunda kaldığı belirtilen açıklamada, Türkiye'yi tehdit eden terör gruplarına yönelik 2016 yılında Fırat Kalkanı ve 2018 yılında Zeytin Dalı harekatlarıyla terör devleti oluşumlarının engellendiği kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman askerlerine yönelik 27 Şubat'ta İdlib'de rejimin gerçekleştirdiği menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'yla bölgenin istikrarı adına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılıkların verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye'de şehit ve gazilerimizin olduğu böylesi hassas bir dönemde, toplumda infial uyandıracak milli, vicdani ve insani değerlere dokunacak, toplumsal iç barışı tehdit edebilecek şekilde 'savaşa hayır' gibi konular adı altında miting, yürüyüş, basın açıklaması, imza kampanyası, stant-çadır açma, bildiri, afiş dağıtma gibi eylem ve etkinlikleri gerçekleştirecek şahıslar ile vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel provokasyon amaçlı olayların olabileceği dikkate alındığında kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir."

Bahar Kalkanı Harekatı'na karşı gösterilerin yasaklandığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bu bağlamda, ilimiz sınırları dahilinde huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, müessif ve provokatif olayların yaşanmaması için, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye'de yürütmekte olduğu askeri operasyonları eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, imza toplama, bildiri, broşür dağıtma gibi etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve 11/C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri hükümleri doğrultusunda Valilik makamının 5 Mart 2020 tarihli kararı ile saat 00.01'den itibaren 10 gün süreyle yasaklanmıştır."
Anadolu Ajansı
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