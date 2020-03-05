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Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu
Kadıköy'de denizde bir erkek cesedi bulundu.
|05 Mart 2020 11:16
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Moda açıklarında deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Deniz Polisi, deniz yüzeyindeki kişiyi alarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kaptan Fahrettin Aksu Kılavuzluk İstasyonuna çıkardı.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin uzun süredir denizde olduğu anlaşıldı.
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