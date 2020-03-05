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Kıdem tazminatında işçi lehine karara istinaftan onama

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Konya'da işten çıkarılan kişinin açtığı davada, yerel mahkemenin verdiği kıdem tazminatı hesaplamasında baz alınacak ücrete diğer ödemelerin de eklenmesi kararını yerinde buldu
 05 Mart 2020 11:17
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Kıdem tazminatında işçi lehine karara istinaftan onama

- Konya'da işten çıkarılan kişinin açtığı kıdem tazminatı davasında, işçi lehine ek ücret almasına hükmeden yerel mahkemenin kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı.

Konya'da medikal sektöründe çalışan N.G'nin avukatı Önder Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin işten çıkartılması üzerine, işe iade ve kıdem tazminatı davası açtıklarını söyledi.

İş davalarında kıdem tazminatı için baz ücretin hesaplanması gerektiğine dikkati çeken Özer, baz ücrete bütün giydirilmiş alacaklar ile yakacak, yemek, kıyafet, bireysel emeklilik yardımı, süreklilik arz eden prim ve mesai ödemelerinin de dahil edilmesini talep ettiklerini anlattı.

- "Kıdem tazminatı yüzde 30 daha da artıyor"

Dava açtıkları iş mahkemesinden, kıdem tazminatında ek ücretlerin dikkate alınması yönünde talepte bulunduklarının altını çizen Özer, şunları kaydetti:

"Mahkeme, bilirkişi raporu neticesinde istediğimiz şekilde karar verdi. Kıdem tazminatında baz ücret hesaplanması kararı çıktı, bu şekilde hesaplandı. Diğer belirlenen alacakların hepsi eklendiğinde tavan ücreti aşacak bir rakam çıkıyor. İşçinin alacağı kıdem tazminatı yüzde 30 daha da artıyor. İşveren vekili mahkeme kararını Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi'ne gönderdi. Daire, yerel mahkemenin kararını aynen onadı. Bu artık bütün dosyalar için emsal karar teşkil edecektir. İstinaf mahkemesi, işçinin kıdem tazminatı hesaplanmasında baz alınacak ücretin, diğer yan ödemelerin de eklenmesi suretiyle hesaplanması gerektiğine karar verdi. Bu, işçi lehine bir karar."

- "Bu karar emsal niteliğindedir"

Müvekkilinin, bu kararla birlikte beklediği tazminattan 18 bin lira daha fazla para aldığını vurgulayan Özer, "İşçi için yüksek bir rakam. Diğer bu tür dosyalarda bu karar emsal niteliğindedir. Bu konuda fazla emsal karar yoktu. Söz konusu karar, daha çok dikkate alınacak güncel bir karardır." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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