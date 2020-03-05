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Adil Öksüz'ün çocukları üzerinden baldızıyla para alışverişi gerekçeli kararda

Darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün baldızına, Sakarya'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının gerekçeli kararında, 2014-2015 yıllarında Öksüz'ün sanığa 9 ve 12 yaşlarındaki çocuklarının hesaplarını kullanarak yüklü miktarda para transfer ettiği belirtildi
 05 Mart 2020 11:18
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Adil Öksüz'ün çocukları üzerinden baldızıyla para alışverişi gerekçeli kararda

- Sakarya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün baldızı Seyyide Öznur Yıldırım, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, hapse mahkum edilen tutuksuz sanık Yıldırım (23) hakkındaki gerekçeli kararda, sanık adına örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da 30 Mayıs 2014'te 17 yaşındayken hesap açıldığı kaydedildi.

MASAK raporundan hesabın açıldığı 30 Mayıs 2014'te 52 bin liranın virman yoluyla sanığın hesabına havale edildiğinin anlaşıldığı belirtilerek, "12 Şubat 2015'te sanığın hesabına 2006 doğumlu yeğeni olan Adil Öksüz'ün oğlu M.H. Öksüz tarafından iki farklı havale işlemiyle 19 bin 515,34 dolar karşılığı 48 bin 585,39 lira yatırıldığı, bundan sonraki havale alma ve gönderme işlemlerinin bankanın TMSF'ye devrinden sonra gerçekleştirildiği anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Sanığın hesabından 7 Kasım 2015'te iki işlemle eniştesi Adil Öksüz'ün hesabına 23 bin 892 lira havale edildiği kaydedilerek, şu tespitlerde bulunuldu:

"21 Ağustos 2015'te sanığın hesabından yeğeni olan Adil Öksüz'ün kızı 2003 doğumlu R.H. Öksüz'ün hesabına 5 işlemle 36 bin 696 lira, 30 Ekim - 6 Kasım 2015 tarihlerinde 5 işlemle ablası ve Adil Öksüz'ün eşi olan Aynur Öksüz'ün hesabına 50 bin 337 lira havale gönderdiği anlaşılmıştır. Sanığın hesabı üzerinden gerçekleşen havale alma ve gönderme işlemlerinde Adil ve Aynur Öksüz'ün 9-12 yaşlarındaki çocuklarının hesaplarının kullanılmasının örgütün elebaşının talimatlarının icrasının bu şahıslarca çocukları kullanarak gerçekleştirildiği ve şüpheli işlemler olduğuna mahkeme tarafından kanaat getirilmiştir."

- Eğitim hayatını FETÖ/PDY'ye müzahir okullarda sürdürmüş

Sanık tarafından kendi hesabına para yatırma ve hesap arttırım işlemi gerçekleştirmemişse de Adil ve Aynur Öksüz'ün kaçaklık durumları öncesinde para transferi sağlama yönünde şüpheli işlemlerin gerçekleştirildiği ve bu işlemlerde Yıldırım'ın kendi hesabını kullandırdığı ifade edilerek, 2015'teki işlemlerin tarihleri itibarıyla sanığın 18 yaşında olması nedeniyle sorumluluğunun bulunduğu bildirildi.

Kararda, sanığın eğitim hayatını kesintisiz olarak FETÖ/PDY'ye müzahir okullarda sürdürdüğüne işaret edilerek, Yıldırım'ın haklarında FETÖ/PDY mensubiyeti nedeniyle adli işlem yapılan çok sayıda kişiyle HTS trafiği bulunduğunun tespit edildiği anlatıldı.

Sanığın "anayasayı ihlal" suçundan delil elde edilemediğinden beraatine hükmedildiği belirtilen kararda, Yıldırım'ın örgüt ve üyeleriyle organik bağ içinde olduğu, kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimsediğini gösterir şekilde örgütün amaçları doğrultusunda yoğunluk, süreklilik ve çeşitlilik arz eden eylem ve faaliyetlerde bulunduğunun anlaşılmasından dolayı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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