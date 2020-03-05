Borsada emeklilik rüzgarı
|05 Mart 2020 11:24
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Hükümet, emeklilik fonlarında tasarrufu artırmak için önemli bir adım daha attı. Sermaye Piyasası Kurulu, Emeklik Yatırım Fonları'nın kuruluşuna ilişkin yönetmelikte dün yaptığı değişiklikle portföy dağılımını güncelledi. Emeklilik fonunun yüzde 20'lik kısmı yerli ve yabancı yatırım fonlarına, yüzde 10'u da yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarına yatırılarak değerlendirilecek. SPK yetkilileri, yapılan düzenleme ile emeklilik yatırım fonlarının borsadaki gelişimine katkıda bulunulmasının hedeflendiğini bildirdi.
Tek bir yatırım fonunun, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonunun ve yabancı yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün yüzde 4'ünü, Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon portföyünün yüzde 20'sini geçmeyecek. Katılma payları fon portföyüne dahil edilen yatırım fonlarına giriş, çıkış veya erken çıkış komisyonu ödenemeyecek.
Hazal Ateş
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