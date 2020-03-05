Türkiye Taş Kömürünün ana statüsü değişti
Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun Ana Statüsü değişti.
|05 Mart 2020 11:27
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Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun Ana Statüsü değişti. Yeni ana statü 5 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Tıklayınız.
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