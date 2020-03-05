İdlib şehidi İbrahim Tüzel'in son görüntüleri ortaya çıktı

İdlib şehidinin Mersin'in Erdemli ilçesindeki ailesiyle paylaştığı son görüntülerde askerlerin çalan müziğe eşlik ettiği görülüyor. Kardeşinin hareketli ve güler yüzlü olduğunu ifade eden şehidin Uzman Onbaşı'nın ikizi Kasım Tüzel, "Şehit olmaya gülerek, eğlenerek, düğüne gider gibi gitti. Vatanı milleti için yapmayacağı hiçbir şey yoktu" dedi.

"Onun bıraktığı bayrağı ben elime aldım"

Kasım Tüzel, "Şehit İbrahim Tüzel'in ikiziyim. Kardeşimle biz hep beraberdik, yan yanaydık. O uzman çavuşluk için gitti, kazandı. Bu kutsal mesleğe beni de çağırdı, davet etti. Onun bıraktığı bayrağı ben elime aldım. Ömür boyu da kanımın son damlasına kadar da taşımaya hazırım" diye konuştu.

"Mesleğini gurur duyarak yapıyordu"

Şehit Tüzel'in ağabeyi Muhammet Tüzel de, "Videoyu İdlib'e giderken gönderdi. Bekle bizi Suriye geliyoruz, düğünümüz var bizim diyerek gidiyorlar. Kardeşim çok hareketli biriydi. Yaptığı mesleğini de gurur duyarak yapıyordu" dedi.

Şehit İbrahim Tüzel'in ablası Yasemin Öztürk de kardeşinin son olarak kendisiyle konuştuğunu ve 3 aylar dolayısıyla oruç tutmak istediğini söylediğini belirtti.

Öztürk, "Benim 4 tane erkek kardeşim vardı, biri şehit oldu. Allah'ım devletimize, milletimize zeval vermesin, bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin. 3 kardeşim erkek daha var, gerekirse onlar da şehit olur, gerekirse biz de gideriz" dedi.

"Ne yapıyorsak ülkemiz için yapıyoruz"

Baba Şuayip Tüzel ise, "Düğüne gider gibi gittiler. Baba sen hiç merak etme vatanımız devletimiz için çalışacağız dediler. Biz de yolladık. Arkasından 2 tane daha kardeşi var. Biri uzman çavuş, küçüğü var o da aday. Devletimiz vatanımız sağ olsun, ne yapıyorsak ülkemiz için yapıyoruz. Son olarak 'ben şehit olacağım baba ağlama arkamdan' dedi. Devletimiz milletimiz sağ olsun oğlum, arkanda 2 tane 3 tane daha var, gerekirse ben de giderim dedim" şeklinde konuştu.

Şehidin evinde İdlib saldırısından bu yana Kur'an-ı Kerim okunup, tüm askerler için dua ediliyor.

Öte yandan, paylaşılan görüntülerde çalan müziğe eşlik eden askerlerin mutlu oldukları görünüyor. Görüntülerde şehit İbrahim Tüzel, ellerini kaldırıp, başını sallayıp müziğe eşlik ediyor. Bir başka görüntüde ise şehit Tüzel bulunduğu nokta önündeki binanın içine ateş ediyor.