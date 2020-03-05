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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı: ASELSAN lisesi rol model olacak

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik eleman ihtiyacını en üst düzeyde karşılayacağını belirterek, "Bu lisemiz diğer okullarımız için de rol model oluşturacaktır." dedi
 05 Mart 2020 11:42
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı: ASELSAN lisesi rol model olacak

Özer, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 120 öğrenciyle eğitime başlayan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin hazırladıkları etkinliği izleyen Özer, okul müdüründen detaylı bilgi aldı, sınıfları gezdi, öğrenci ve öğretmenlerin taleplerini dinledi.

Özer, ziyarette yaptığı konuşmada, okulun, ülkenin giderek daha güçlü hale gelen savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu teknik elemanı yetiştirmek için MEB ve ASELSAN iş birliğiyle kurulduğunu ve 2019 Lise Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında mesleki ve teknik öğretime ilk kez yüzde 1'lik dilimden öğrenci alındığını belirtti.

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eğitim-öğretime çok iyi bir başlangıç yaptığını ifade eden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk defa mesleki ve teknik ortaöğretimde yüzde 1'lik dilimden öğrenci aldık. Bu yıl öğrencilerimiz İngilizce hazırlık sınıfına devam ediyorlar. Öğrenci ve öğretmenlerimizle görüştük. Öğrencilerimizin hem eğitim ortamlarından hem de aldıkları eğitimden memnun olduklarını görmek, beklentilerinin ötesinde bir eğitim aldıklarını işitmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Farklı illerden çok sayıda öğrencimiz bulunuyor. Bu tip projeleri başlatmak kadar başarılı bir şekilde sürdürebilmek büyük önem arz ediyor. Bakanlığımız tüm imkanlarını bu okulumuzda kalitenin artması için seferber ediyor. Okul müdürümüz ve öğretmenlerimiz de büyük bir heyecan duyuyorlar. Bu süreci başarı ile yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze ve Ankara İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Ayrıca ASELSAN Genel Müdürü Sayın Haluk Görgün ve Savunma Sanayi Başkanı Sayın İsmail Demir'e desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu teknik eleman ihtiyacını en üst düzeyde karşılayacak ve diğer okullarımız için de rol model oluşturacaktır."

Ziyarette Özer'e, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve daire başkanları da eşlik etti.

Anadolu Ajansı
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