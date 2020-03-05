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'Koronavirüs 15 Mart'tan sonra ortadan kaybolur'

"Kovid-19, Mart ayının 15'inden sonra tamamen ortadan kaybolur ve hayat normale döner diye düşünüyorum'
 05 Mart 2020 11:43
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'Koronavirüs 15 Mart'tan sonra ortadan kaybolur'

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, "Kovid-19, Mart ayının 15'inden sonra tamamen ortadan kaybolur ve hayat normale döner diye düşünüyorum." dedi.

Yediyıldız, AA muhabirine, Çin'de ortaya çıkan ve çok sayıda ülkeye yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19'un, Influenza virüs türlerinden olduğunu, hayvanlar aracılığıyla insanlara bulaştığını söyleyen Yediyıldız, kendini çabuk yenileyen ancak dayanıklılığını çabuk kaybeden virüsün, pandemi şeklinde Çin'de ortaya çıktığını hatırlattı.

ABD, Güney Kore, Japonya, İran ve İtalya gibi birçok ülkede görülen virüse Türkiye'de henüz rastlanmadığını anımsatan Yediyıldız, kış virüsü olan Kovid-19'un, aralık, ocak, şubat ve mart aylarında kendini gösteren, havalar ısınınca kaybolan, sıcağa çok dayanıksız bir virüs olduğuna dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığı ve diğer birimlerin, virüsün Türkiye'ye gelmemesi için erken davranarak güçlü tedbirler aldığını belirten Yediyıldız, "Kovid-19, Mart ayının 15'inden sonra tamamen ortadan kaybolur ve hayat normale döner diye düşünüyorum. Türkiye veya dünyanın başka yerlerinde virüsün gündemden kalkacağı görünüyor. Bundan sonra inşallah tekrar ortaya çıkmaz." dedi.

Yediyıldız, virüsün, göz ile ağız ve burundan solunumla bulaştığını söyleyerek, "Kolay bulaşıyor ancak kolay tedbir alınıyor. Maske takarsanız, ellerinizi 20 saniye yıkarsanız virüsten korunmuş oluyorsunuz. Bu kadar basit korunması var." diye konuştu.

Virüsten korunmak amacıyla TBMM'de birçok noktaya sıvı el dezenfektanları koyulduğuna değinen Yediyıldız, "Bunlar daha önce koyulsaydı daha iyi olurdu ancak koronavirüs nedeniyle koyulmuş oldu, iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Virüsün gençlerde, çocuklarda görülmediğini; daha çok yaşlılarda, hastalıkları olanlarda ortaya çıktığını ve ölümle neticelendiğini kaydeden Yediyıldız, "Bu tür salgınlarda dışarı çıkmamak, maskeyle gezmek, elleri iyi yıkamak gibi tedbirler alınabilir. Virüsün hastalık yaptığı kişiler daha çok vücut direnci düşük olanlar. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'dut pekmezi yiyin' diyor. Dut pekmezi yersek hiçbir şey olmaz." değerlendirmesini yaptı.

SİNAN USLU
Anadolu Ajansı
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