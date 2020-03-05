Cezaevi firarisi eski avukat, eşinin ihbarıyla yakalandı
|05 Mart 2020 11:46
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Antalya'da, çok sayıda suçtan hakkında 15 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi eski avukat, eşinin ihbarıyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosuna başvuran E.Y, cezaevi firarisi olan eşi D.Y'nin kendisini ve çocuklarını darbettiğini ve sürekli ölümle tehdit ettiğini öne sürerek şikayette bulundu.
Şikayet üzerine harekete geçen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 3 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı da bulunan hükümlüyü gözaltına aldı.
Eski avukat D.Y'nin, "hükümlü tutuklunun kaçması", "zimmet", "dolandırıcılık", "görevi kötüye kullanma", "borçlunun ödeme şartını ihlal" gibi suçlara ilişkin hakkındaki 45 dosyadan, 15 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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