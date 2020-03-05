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Gram altın 321 lira seviyelerinde

Gram altın 320,7 lira, çeyrek altın 526 lira ve Cumhuriyet altını 2.150 liradan işlem görüyor
 05 Mart 2020 11:47
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Gram altın 321 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 320,7 liradan alıcı buluyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 320,2 liradan tamamladı.

Bugüne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 320,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 526 lira, Cumhuriyet altını da 2.150 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.640 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel çapta merkez bankalarından gelen faiz indirimlerini takiben, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi kuruluşların da salgının etkileriyle mücadele etmek amacıyla bütçe ayırdıklarını duyurmasıyla risk iştahının görece arttığını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının küresel ekonomi için hala önemli bir risk faktörü olmaya devam ettiğini belirten analistler, çeşitli ülkelerde artan ölümlü vakaların altın fiyatlarını desteklediğine dikkati çekti.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.650 doların direnç, 1.625 doların destek konumunda olduğunu, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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