Eskişehir'de FETÖ sanığının cezasına 'etkin pişmanlık' indirimi
|05 Mart 2020 11:56
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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde askeri yapılanmasında "talebe sorumlusu" olduğunu itiraf ederek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık, 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Mehmet K. ile avukatı katıldı.
Son savunmasında, örgüt içinde sözde askeri yapılanmanın "talebe sorumlusu" olarak görev yaptığını ve "mahrem imam" statüsünde olduğunu belirten sanık, pişmanlık duyduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti sanığı, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı. Mehmet K'nin yargılanma sürecinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemesi, 11 FETÖ üyesini deşifre etmesini göz önünde bulunduran heyet, cezayı 5 yıl 10 aya düşürdü.
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