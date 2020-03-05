Büyükelçi Karlov suikastında savcı mütalaasını açıkladı
Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastına ilişkin davada savcı 5 sanığın ikişer, 3 sanığın ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.
|05 Mart 2020 11:57
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Eskişehir'de FETÖ sanığının cezasına 'etkin pişmanlık' indirimi
05 Mart 2020 11:56
|Adil Öksüz'ün çocukları üzerinden baldızıyla para alışverişi gerekçeli kararda
05 Mart 2020 11:18
|Adana'da ByLock operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
05 Mart 2020 10:26
|Yozgat'ta FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
05 Mart 2020 09:49
|Bolu merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede
05 Mart 2020 09:48
|FETÖ'nün paraları süpürgeden çıktı
05 Mart 2020 08:36
|FETÖ'ye kucak, göçmene ölüm
05 Mart 2020 07:20
|HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler gece nöbetine başladı
05 Mart 2020 07:10
|Yargıtaydaki 'Selam Tevhid' kumpası davasında sona yaklaşıldı
04 Mart 2020 18:33
|'Diyarbakır'da şu ana kadar 11 ailenin çocuğu teslim oldu'
04 Mart 2020 16:35