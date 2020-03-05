1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mersin'de karısı ve oğlunu rehin alan sanık, eşine 'söz' verince tahliye edildi

Mersin'de, boğazına bıçak dayadığı eşini ve oğlunu 6 saat rehin aldığı iddiasıyla 12 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi
 05 Mart 2020 12:01
Yazdır
Mersin'de karısı ve oğlunu rehin alan sanık, eşine 'söz' verince tahliye edildi

Mersin'de, boğazına bıçak dayadığı eşini ve oğlunu 6 saat rehin aldığı iddiasıyla 12 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ali A, müşteki eşi Nurcan A. ve avukatları katıldı.

Nurcan A, sanık eşinden kendisine ve çocuğuna bir daha şiddet uygulamayacağına dair söz istedi.

Bunun üzerine hakimin, "Eşin senden söz istiyor Ali, söz veriyor musun?" şeklindeki sorusu üzerine savunma yapan sanık, "Söz veriyorum, eşime bir daha şiddet uygulamayacağım." dedi.

Hakim, tutukluluk halini kaldırarak tahliye ettiği sanık hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verip duruşmayı erteledi.

Mersin'de, geçen yıl 1 Eylül'de, boğazına bıçak dayadığı eşini ve oğlunu 6 saat rehin alan Ali A, tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Baba ile kızının karşılıklı 'yaralama' davası
05 Mart 2020 11:12		 Trafik polisi babayı isyan ettiren karar
05 Mart 2020 08:00
2 aylıkken ölen Sevilay'ın anne- babasına ceza yağdı
04 Mart 2020 22:03		 İkna sonucu teslim olan PKK'lı teröriste ceza verilmedi
04 Mart 2020 17:26
Komedyen Atalay Demirci'ye FETÖ'den 5 yıl hapis
03 Mart 2020 18:40		 Türkiye'nin konuştuğu sünnet düğünü ile ilgili karar çıktı
03 Mart 2020 16:23
Küçük Eylül ezen servis şoförüne hapis cezası ile tahliye
02 Mart 2020 13:26		 Fatih'teki 'cinsel saldırı' davasında sanığa 7 yıl hapis cezası
02 Mart 2020 12:26
Trafikte makas atarken 4 kişi ölmüştü, tahliye kararı sonrası adliye karıştı
02 Mart 2020 11:06		 Sosyal medyadan provokatif içerikli paylaşıma tutuklama
01 Mart 2020 20:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:54 - 7 bankanın emeklilere promosyon teklifi belli oldu13:50 - Bakan Selçuk: GSS bir Türk mucizesi13:50 - Yılın ilk iki ayında en çok yerli yapım filmleri izledik13:45 - Türkmenistan'da Türk şoförlere virüs engeli13:39 - 10 yaşındaki öğrenci, lösemiye yenildi13:35 - İsviçre'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm13:27 - İran'da koronovirüs nedeniyle okullar tatil edildi13:26 - Çankırı'da komiser yardımcılığına geçiş soruşturmasında bir tutuklama13:21 - Soylu'yu kızdıran soru: İçişleri Bakanı yalan söylüyor öyle mi?13:14 - Hakkari'de Kapan-3 operasyonu başladı
13:09 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:07 - Adana'da FETÖ sanığı esnafa 7,5 yıl hapis cezası13:04 - Meteorolojiden sağanak uyarısı12:58 - Koronavirüs şüphesiyle Batı Şeria'da olağanüstü hal ilan edili12:49 - Başdenetçi Malkoç: Yunanlılar bugün cinayet işliyor, hepsinin hesabını verecekler12:47 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:42 - Yunanistan sınırına 1000 özel harekatçı görevlendirildi12:40 - Koronavirüs Türklere bulaşmıyor... Doktordan Türk geni iddiası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes taahhüdü karşılığında, 5 Mart'ta, Putin ile mutabakata varmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
'Koronavirüs 15 Mart'tan sonra ortadan kaybolur'
5 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
MEB'den 'öğretmen' dizisine eleştiri
Cenk Tosun'un sözleşmesi feshedildi
Odatv'nin haber müdürü ile muhabiri tutuklandı
Doğu'nun en büyük çevre yolu 2021'de bitiyor
Cumhurbaşkanı kritik görüşme için Rusya'ya gitti
Vekil'in evinde ölü bulunan Özbek bakıcı olayında takipsizlik
Trafik polisi babayı isyan ettiren karar
Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, o anı yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
apple'ın eski model telefon sahiplerine 25 dolar ödemesi 1
siyasi başlıkların artık baymaya başlaması 2
zardanadam 1
Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması 1
sözlüğe gelmemek 2
aphantasia 1
rüya ile gerçeğin karıştırılması 4
Kurşun dökmek 2
04.03.2020 2 askerimizin şehit olması 1
kristal taşlar 4
SON İLANLAR
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Bozüyük Belediyesi İşçi Alım İlanı
İnönü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
Kulu Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Yalova Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pilot Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 işçi Alacak
Samsun Canik İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Kilis Musabeyli SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam