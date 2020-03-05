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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle
 05 Mart 2020 12:02
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,09406,0950
Avro6,78706,7880
Sterlin7,84207,8810
ANKARA
ABD Doları6,06506,1150
Avro6,74006,8000
Sterlin7,75807,9010
Anadolu Ajansı
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