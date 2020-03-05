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Bakan Turhan, Ankara-Sivas YHT hattında ilk test sürüşünü yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 9 milyar 749 milyonluk yatırım maliyetli Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında ilk test sürüşünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdi
 05 Mart 2020 12:05
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Bakan Turhan, Ankara-Sivas YHT hattında ilk test sürüşünü yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 9 milyar 749 milyonluk yatırım maliyetli Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında ilk test sürüşünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattını incelemek üzere Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, burada enerjili test sürüşünü gerçekleştirdi. 15 kilometrelik demir yolu hattında test sürüşü yapan Bakan Turhan, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Turhan'a, test sürüşü sırasında Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu ve yetkililer katıldı.

Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 2 saate indirecek projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğu bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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