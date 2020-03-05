Kadınlar neden öğretmenliği seçiyor?

Eğitim Bir-Sen'in "Kadın Öğretmenlerin Çalışma Hayatı"na ilişkin araştırmasında, kadın öğretmenlerin yuzde 44,9'unun meslegi bireysel ilgi nedeniyle seçtiği belirlendi.

Ankara, Balıkesir, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon'da 2 bin 717 kadın öğretmen ve yönetici uygulanan anketler aracılığıyla araştırma yapıldı.

Rapora göre, araştırmada kadın öğretmenler ve yöneticilere ogretmenlik meslegini neden tercih ettikleri soruldu. Katılımcıların yuzde 44,9'u ogretmenlik meslegini "bireysel ilgi", yüzde 14,3'ü öğretmenini rol model alması, yüzde 13,7 meslegin kadınlar acısından daha rahat calısma kosulları sunması ve yüzde 12.1'i ailelerinin yonlendirmesi dolayısıyla mesleği seçtiğini belirtti.

Diger taraftan, ogretmenlik meslegini secerken, kamu sektorunde istihdamın sagladıgı is guvencesinin etkili oldugunu ifade eden katılımcıların oranı yuzde 8,9 iken, maas duzeyinin etkili oldugunu belirten katılımcıların oranı sadece yuzde 0,1 oldu. Kadın öğretmenlerin yüzde 6'lık oranı da diğer nedenlerle mesleği tercih ettiklerini kaydetti.

Meslek seciminde genel olarak en belirgin faktorlerden biri olan ekonomik getiri duzeyine atfedilen onemin, kadın ogretmenlerin meslege yaklasımı acısından farklılastığına işaret edilen raporda, bu bakımdan meslegin bireysel ilgi ve idealizm ile karakterize edilen niteliginin kadın ogretmenler acısından daha on planda oldugu soylenebileceği vurgulandı.

- 10 öğretmenden 8'i öğrenci disiplinsizliğinden şikayetçi

Arastırmada katılımcılara yaptıkları is ile ilgili olarak kendilerini en cok zorlayan faktorlere iliskin gorusleri de soruldu. İse iliskin zorlayıcı faktorler acısından katılımcıların en cok uzerinde durdukları ders dısı is yuku, velilerin ilgisiz veya baskıcı olmaları, maas duzeyi, ogrenci disiplinsizligi, idarenin tavrı, okul iklimi ve meslektaslarla iliskileri oldu.

Araştırma kapsamında katılımcıların yüzde 80,9'ü öğrenci disiplinsizliğini işe ilişkin zorlayıcı faktör olarak belirtirken, yüzde 19,1'i işi açısından zorlayıcı olmadığını ifade etti. Ders dısı is yuku zorlayıcı olarak goren katılımcıların oranı yuzde 76,6 iken, görmeyenlerin oranı yüzde 23,4 oldu. Maas seviyesinin zorlayıcı olarak goren katılımcıların oranı ise yuzde 77,3, görmeyenlerin oranı yüzde 22,7 olarak belirlendi.

Veli ilgisizligi veya baskısı zorlayıcı olarak goren katılımcıların oranı yuzde 67,3 iken görmeyenlerin oranı ise 32,7 olarak gerçekleşti.

Ortalama sınıf mevcudunu zorlayıcı olarak goren katılımcıların oranı yuzde 62,5, görmeyenlerin oranı ise yüzde 37,5 oldu. Öte yandan idarenin yaklasımı zorlayıcı olarak goren katılımcıların oranı yuzde 37, okulda gorev yapan diger ogretmenlerle iliskiler zorlayıcı olarak goren katılımcıların oranı da yuzde 27,9 olarak belirlendi.

Bununla birlikte, katılımcılar tarafından soz konusu faktorler kadar cok dile getirilmemis olsa da ortalama sınıf mevcudu, ogretim saati, liyakat hissi ve tukenmislik hissinin de zorlayıcı oldugu ifade edildi. Diger taraftan, az sayıda katılımcı mesleki saygınlıgın azalmıs olması, gorevde yukselme kosulları, calısma kosulları, okulların sosyo-ekonomik statuleri, okulun fiziki imkanları, ozellikle Dogu ve Guney Dogu Anadolu bolgelerinde guvenlik sorunları ve cinsiyet ici rekabet nedeniyle zorlandıklarını belirtti.

Araştırmaya katılanların öğretmenliği idareciliğe tercih ettikleri görüldü. Araştırmaya katılan kadınların ise yüzde 71'i yönetici olmak istemediklerini dile getirdi.

- "Kadın öğretmenlerin çalışırken hangi zorluklarla karşılaştığını inceledik"

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, araştırmaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Egitim-Bir-Sen olarak ogretmenlik mesleginin gelistirilmesine, ogretmenlerin mali, sosyal ve ozluk hakları ile sahip oldukları fırsatların artırılmasına yonelik cabalarını sürdürdüklerini belirtti.

Ogretmenliğin ulkede kadınlar icin en eski meslek gelenegine sahip alanlardan birisi olduğuna işaret eden Yalçın, kadınların, anac, sefkatli ve ozverili tavrı ile empati yetenegi sayesinde ogretmenlik meslegine artı deger kattığını söyledi.

İyi bir egitim sistemine sahip olmak icin ogretmenlerin durumlarının iyilestirilmesine katkı sunacak politika ve uygulamalara ihtiyac olduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Egitim-Bir-Sen olarak, kadın ogretmenlerimizin meslegi nasıl algıladıklarını, is memnuniyetlerini etkileyen faktorleri analiz edebilmek amacıyla bu calısmayı gerceklestirdik. Kadın ogretmenlerimizin bir yandan gorev ve sorumluluklarına iliskin sınırları genisleterek egitim-ogretimin kalitesini nasıl artırdıklarını, kadın yoneticilerimizin ozveriyle is yukunun ustesinden nasıl geldiklerini, diger yandan cesitli faktorlerin etkisiyle gorevlerini yerine getirirken veya is-aile uyumunu saglamaya calısırken hangi zorluklarla karsılastıklarını yakından inceleme fırsatını buldugumuz bu calısma, dileriz ogretmenlerin huzur ve mutluluguna katkı saglayacak politikaların gelistirilmesi acısından faydalı olur. Kadın ogretmenlerin is-aile yasamlarının uyumlastırılması acısından uygulanacak politikalar, gelecek nesillerin yetistirilmesi acısından tasıdıgı onem kadar ailenin guclendirilmesi hususunda da kilit role sahiptir."

Araştırma raporu, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın katılımıyla düzenlenecek toplantıda kamuoyuyla paylaşılacak.