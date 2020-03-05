'Türkiye, insani bir felaket yaşanmasını izleyemez'
|05 Mart 2020 12:26
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biz ne anlaşmalarımızdan geri döneceğiz ne de bu alçak rejimin milyonlarca sivili öldürmesine ya da sınırlarımıza doğru sürmesine izin vereceğiz. Rejim bölgede gereğinden fazla kaosa ve yıkıma sebep oldu. Türkiye hiçbir şey yapmadan, gözlerinin önünde insani bir felaket yaşanmasını izleyemez." ifadelerini kullandı.
Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Esed rejiminin, milyonlarca kişinin yerlerinden edilmesinden, sığınmacılardan, savaş suçlarından, kimyasal silahla düzenlenen saldırılardan, terörden ve bölgesel istikrarsızlıktan sorumlu olduğunu belirtti.
"Rejimin İdlib'deki saldırgan tutumu, güvenilir olmadığını, durdurulması ve yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini gözler önüne sermektedir." ifadelerini kullanan İletişim Başkanı Altun, rejimin iç savaş başladığından bu yana bütün anlaşmaları ihlal ettiğini, kendi vatandaşlarını öldürdüğünü ve var olan bütün ahlaki değerleri ihlal ettiğini ifade etti.
Böyle bir rejimi destekleyenlerin bölgede daha fazla istikrarsızlığa ve tehlikeye neden olacaklarını da bilmeleri gerektiğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:
"Türkiye, Astana ve Soçi süreçlerinde Rusya ve İran ile yapmış olduğu anlaşma kapsamında çatışmasızlık bölgesi uygulamaya çalışıyor. Rejim, sudan bahanelerle sivillere saldırıp İdlib'in kontrolünü ele geçirmeye çalışmak suretiyle bu anlaşmanın hükümlerini ihlal ediyor. Biz ne anlaşmalarımızdan geri döneceğiz ne de bu alçak rejimin milyonlarca sivili öldürmesine ya da sınırlarımıza doğru sürmesine izin vereceğiz. Rejim bölgede gereğinden fazla kaosa ve yıkıma sebep oldu. Türkiye hiçbir şey yapmadan, gözlerinin önünde insani bir felaket yaşanmasını izleyemez."
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