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Başdenetçi Malkoç: Yunanlılar bugün cinayet işliyor, hepsinin hesabını verecekler

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: Avrupa Birliği bugün Yunanistan'ın suçlarına göz yumuyor ama buna böyle devam ederlerse Yunanistan'ın suç ortağı olacaklar
 05 Mart 2020 12:49
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Başdenetçi Malkoç: Yunanlılar bugün cinayet işliyor, hepsinin hesabını verecekler

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacılara yönelik Yunanistan'ın tutumlarına ilişkin, "Yunanlılar bugün cinayet işliyor ama zannetmesinler hesabı verilmeyecek, hepsinin hesabını verecekler. Avrupa Birliği bugün Yunanistan'ın suçlarına göz yumuyor ama buna böyle devam ederlerse Yunanistan'ın suç ortağı olacaklar." dedi.

"Ombudsman Halkla Buluşuyor" programı kapsamında kente gelen Malkoç, Mersin Valisi İhsan Su'yu ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumunun Türkiye'nin en yeni kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulmasındaki gaye ve hedefin kamu hizmetlerinin artırılması, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesi, vatandaşla idare arasındaki uyumun mahkemeye ihtiyaç duymadan çözülmesi olduğunu anlattı.

- "Çocukların biberonlarını alıyorlar"

Bir gazetecinin sınır kapılarındaki sığınmacılara yönelik Avrupa'nın ve dünyanın tutumuna ilişkin sorusu üzerine Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumundan bir heyetin önceki gün sığınmacıların Yunanistan'a geçişi konusunda yaşanan zorluklar, sıkıntılar, Yunanlıların yaptığı yanlışları ve işlediği suçları yerinde görmek üzere Edirne'ye gittiklerini hatırlattı.

Yunanların silah kullanarak 3 sığınmacıyı öldürdüğünü ve 20'nin üzerinde kişiyi yaraladıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bunların bir kısmı mermiyle yaralanmış bir kısmı da Yunanlılar karşı tarafa geçenleri almış, dövmüşler, yaralamışlar. Çocukları yaralıyorlar, çocukların biberonlarını alıyorlar. Üzerlerindeki giysileri, cep telefonlarını, paralarını gasbedip iç çamaşırlarıyla onları Türkiye'ye gönderiyorlar. Şunu memnuniyetle ifade ediyorum bunların hepsi tutanak altına alınıyor. Bunlar uluslararası hukuka göre suçtur. Düşünebiliyor musunuz? Silahla ateş ediyor, o mazlum, masum, evi olmayan, annesi, babası ölmüş mağdur insanları öldürüyor. Türkiye bu insanlara gönlünü açmış, merhamet sahibi bizim insanımız. Devletimiz şefkatlidir ama onlar iki, üç gün bile dayanamadılar. Böyle bir şey olur mu? Yunanlılar sınırdaki köylülere, Yunan vatandaşlarına silah veriyorlar ki 'gelenlere ateş edin' diye. Tabii bunlar uluslararası hukukta suçtur. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'ne, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Cenevre Sözleşmesi'ne göre, bizim oradaki bütün kamu görevlileri bu anlamda hepsini tutanak altına alıyorlar."

- "Avrupa Birliği bugün Yunanistan'ın suçlarına göz yumuyor"

Malkoç, Türkiye'nin insanlık adına, insanlığın haysiyeti ve onuru adına 10 yıldır milletiyle, devletiyle, mağdur, mazlum insanlara gereken ilgiyi, şefkati ve yardımı yaptığını dile getirdi.

Türkiye'nin üzerindeki yükü tek başına kaldırmasının mümkün olmadığını vurgulayan Malkoç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada Avrupa'ya da Amerika'ya da sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğu herkes yerine getirecek. Yunanlılar bugün cinayet işliyor orada ama zannetmesinler hesabı verilmeyecek, hepsinin hesabını verecekler. Avrupa Birliği bugün Yunanistan'ın suçlarına göz yumuyor. Böyle devam ederlerse Yunanistan'ın suç ortağı olacaklar. Bunların hesabını uluslararası toplum, uluslararası hukuk daha doğrusu dünyadaki vicdan sahibi olan bizim gibi ombudsmanlık kurumları ve insan hakları savunucuları sonuna kadar takip edecek. Şunu memnuniyetle ifade edeyim ki Edirne'de de gördüğümüz Ankara'da da gördüğümüz bu coğrafyada bin yıldan beri olan bu millet, bu devlet tecrübesiyle gerekeni yapıyor. Göreceksiniz Yunanlılar da yarın yargılanacak, onların suç ortağı niteliğinde olanlar da önümüzdeki yıllarda yargılanacak. En azından Türkiye'de insan haklarını savunanlar bizim gibi kamu denetçiliği kurumu gibi kurumlar bunların takipçisi olacak."

Vali Su da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Malkoç'a teşekkür etti.

Malkoç, daha sonra Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ve Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ı da ziyaret ederek avukatlarla bir araya geldi.
Anadolu Ajansı
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