Koronavirüs şüphesiyle Batı Şeria'da olağanüstü hal ilan edili
|05 Mart 2020 12:58
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Filistin Sağlık Bakanlığı, bir otelin çalışanlarında koronavirüs şüphesiyle işgal altındaki Batı Şeria'da olağanüstü hal ilan etti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın tamamında Kovid-19 şüphesiyle olağanüstü hal ilan edildiği, Beytüllahim ile Eriha kentlerinde ise tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu olağanüstü halin Beytüllahim'deki bir otelin çalışanlarına Kovid-19 bulaşması şüphesiyle ilan edildiği kaydedildi.
Şüphelilerin karantinaya alındığı ve test sonuçlarının beklendiği belirtilen açıklamada, halka sakin olma ve bakanlığın talimatlarını bekleme çağrısı yapıldı.
Açıklamada ayrıca, Beytüllahim'deki bir otelin karantina merkezine dönüştürüldüğü vurgulanarak, turist grupların girişlerinin durdurulduğu ve otel rezervasyonlarının kapatıldığı kaydedildi.
Daha önce koronavirüs vakası görüldüğü belirtilen Güney Koreli bir turist grubu İsrail'in çeşitli kentlerine gerçekleştirdiği ziyaretin yanı sıra işgal altındaki Filistin'in de Doğu Kudüs, Beytüllahim ve Eriha kentlerini ziyaret etmişti.
Güney Kore makamlarından yapılan açıklamada da 8-15 Şubat'ta Güney Koreli 77 kişilik turist kafilesinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'in bazı bölgelerini ziyaret ettiği, söz konusu gruptan 29 kişide ülkeye döndükten sonra Kovid-19'a rastlandığı duyurulmuştu.
Söz konusu kafiledekilerle görüşen 200'e yakın İsrailli öğrenci kendi evlerinde karantina altına alınmıştı.
İsrail, 22 Şubat'ta Güney Kore'nin başkenti Seul'den uçakla gelen yaklaşık 200 kişinin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na girmesine izin vermemişti.
Tel Aviv yönetimi ayrıca 24 Şubat'tan itibaren Güney Kore ve Japonya'dan gelen yabancıların İsrail'e alınmayacağını duyurmuştu.
Batı Şeria'da Hazreti İsa'nın doğduğu yer ve Hristiyanların hac mekanlarından biri olan Beytüllahim'in her yıl yüz binlerce "hacıyı" alması koronavirüsün yayılması yönündeki endişeyi artırıyor.
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