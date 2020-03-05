Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
|05 Mart 2020 13:09
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,98 artışla 112.983,38 puana çıktı.
Günün ilk yarısında alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.198,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,79 ve holding endeksi yüzde 2,06 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en çok kazandıran yüzde 4,95 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.
Analistler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilecek görüşmenin piyasaların odağında bulunduğunu bildirdi.
Veri gündeminde ABD'nin fabrika siparişleri verisinin öne çıktığını dile getiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 üzerinde 113.400 ve 115.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini belirterek, 107.200'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
05 Mart 2020 12:47
|Gün ortası döviz fiyatları
05 Mart 2020 12:02
|Gram altın 321 lira seviyelerinde
05 Mart 2020 11:47
|Borsada emeklilik rüzgarı
05 Mart 2020 11:24
|Borsa güne yükselişle başladı
05 Mart 2020 10:07
|Dolar güne düşüşle başladı
05 Mart 2020 09:57
|Dolar'ın gözü Moskova Zirvesi ve Koronavirüste
05 Mart 2020 08:27
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
04 Mart 2020 18:24
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
04 Mart 2020 17:24
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
04 Mart 2020 17:15