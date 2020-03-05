Hakkari'de Kapan-3 operasyonu başladı
|05 Mart 2020 13:14
|Yazdır
İçişleri Bakanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden "Kapan-3 Operasyonu" kapsamında Kazan Vadisi'nde operasyon başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, dün, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın ilkbahar, yaz dönemi hazırlıklarının engellenmesi, teröristlerin sığınak, depo ve barınma alanı olarak kullandığı bölgelerin tespit edilerek kullanılmaz hale getirilmesi, teröristlere yardım ve yataklık edenlerin yakalanması amacıyla "Kapan-3 Kazan Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.
Operasyona, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve güvenlik korucularının aralarında bulunduğu 845 personelden oluşan 58 timin katıldığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimiz Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesinde yapılan operasyon kapsamında tespit edilen 3 sığınakta yapılan aramalarda, AT-4 füzesi, 496 doçka mühimmatı, 980 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 şarjör, 8'li pil bloğu, 3 jelikan içinde muhtelif erzak ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çankırı'da komiser yardımcılığına geçiş soruşturmasında bir tutuklama
05 Mart 2020 13:26
|Adana'da FETÖ sanığı esnafa 7,5 yıl hapis cezası
05 Mart 2020 13:07
|Büyükelçi Karlov suikastında savcı mütalaasını açıkladı
05 Mart 2020 11:57
|Eskişehir'de FETÖ sanığının cezasına 'etkin pişmanlık' indirimi
05 Mart 2020 11:56
|Adil Öksüz'ün çocukları üzerinden baldızıyla para alışverişi gerekçeli kararda
05 Mart 2020 11:18
|Adana'da ByLock operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
05 Mart 2020 10:26
|Yozgat'ta FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
05 Mart 2020 09:49
|Bolu merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede
05 Mart 2020 09:48
|FETÖ'nün paraları süpürgeden çıktı
05 Mart 2020 08:36
|FETÖ'ye kucak, göçmene ölüm
05 Mart 2020 07:20