Bakan Selçuk: GSS bir Türk mucizesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sağlık Uygulama Tebliği ile tüm sağlık işlemlerinin fiyatlarında 2008'den bu yana ilk kez kapsamlı bir artış yaparak 8 milyar lira iyileştirme sağladık." dedi.

Bakan Selçuk, Osmanlı Arşivi Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşan Selçuk, İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı askerlere de şifa dileyerek, millet olarak Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğin yanında olduklarını belirtti.

Türkiye'nin sağlık sistemi ve hizmetlerinde gurur verici bir başarı hikayesi olduğuna dikkati çeken Selçuk, bugün birçok gelişmiş ülkede dahi olmayan hizmet kalitesini ve güvencesini sağlık alanında yaşattıklarını ve sosyal güvenlik sisteminde yapılan iyileştirmelerde, hiçbir vatandaşı dışarıda bırakmayan bir sağlık sigortası sistemine sahip olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanının tensipleri, Hazine ve Maliye Bakanının destekleriyle yeni Sağlık Uygulama Tebliği ile tüm sağlık işlemlerinin fiyatlarında 2008'den beri ilk kez kapsamlı bir artış sağladıklarını anımsatan Bakan Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tedavi giderlerinde 8 milyar liralık bir iyileştirme oldu. Ayrıca 20 Şubat'ta ilaçlara 3 milyar liralık iyileştirmeyle de beraber tıbbı malzemede yüzde 5 ile 200 arasında değişen oranlarda 1663 işlem koduna yaptığımız 731 milyon liralık iyileştirme olmak üzere toplamda son 6 ayda yaklaşık 12 milyarlık iyileştirme sağlamış bulunmaktayız sektöre. Sağlık Uygulama Tebliğinde yaptığımız bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyor, Hazine ve Maliye Bakanımıza da teşekkürlerimi iletiyorum."

Bakan Selçuk, e-devlet üzerinden doktor randevusu alındığını, e-nabız uygulamasından da tahlil sonuçlarının görülebildiğini anımsatarak, "Tüm dünyada biyolojik ilaç pazarının büyüklüğü 220 milyar dolara ulaşmış durumda. Ülkemizde de biyoteknoloji ve biyobenzer ilaçların satış hacminin 6 milyar liraya ulaşmış olduğunu görmekteyiz. 5 yıl içinde de bu sektördeki payın yüzde 30'lara çıkacağı öngörülüyor." dedi.

Biyoteknolojinin, 11. Kalkınma Planı'nda yer aldığını hatırlatan Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlık olarak, sağlık alanındaki ilerlemelerin her daim yanında olduklarını kaydetti.

Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde başlatılan sağlık reformunu ele alıp sürekli gözden geçiriyoruz. Sağlık alanındaki reformlar her zaman gündemimizde olmakta. Biliyorsunuz, Genel Sağlık Sigortası (GSS); kamu hizmetleri içerisinde kalkınma carisi olarak tanımlanan sağlık hizmetinin finansmanını ilgilendiriyor. Biz de sosyal refah devletinin en önemli unsurlarından hatta olmazsa olmazı olarak görmekteyiz. 2002'de yüzde 70 olan GSS kapsamını bugün yüzde 99'ların üzerine çıkarmış durumdayız.

Ülke genelindeki 17 bin eczaneden sadece 3 bin 260'ının SSK ile anlaşması varken, SSK bünyesindeki 261 eczane ile birlikte ülkedeki eczanelerin ancak yüzde 19'u kamu sağlık sigortasına hizmet verebiliyordu. Bugüne baktığımızda ise 26 bin 221 eczanenin tamamına yakınından vatandaşlarımız sağlık sigortası kapsamında yararlanabilmekteler. Cari sağlık harcamaları içinde cepten yapılan sağlık harcama oranı 1999'da yüzde 29 iken, 2018'de yüzde 17'lere düşmüş durumda."

Bakan Selçuk, bugün sigortalıların 996'sı kamu ve bin 454'ü özel sağlık hizmet sunucusu olmak üzere toplamda özel- kamu ayrımı yapmaksızın 2 bin 450 sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusundan hizmet satın alabildiklerini belirtti.

- "Geri ödeme listesindeki ilaç sayısını 8 bin 825'e yükselttik"

Zehra Zümrüt Selçuk, GSS'de yaşanan dönüşüm hakkında şu bilgileri verdi:

"2002 yılında ülkemizde sağlık hizmeti sunucularına kişi başı müracaat sayısı 3,1'di. 2019 itibarıyla kişi başına yıllık ortalama hekim ziyareti sayısının 10'un üzerinde olduğu bir Türkiye'de yaşamaktayız. Yine 1999 yılında geri ödeme listesindeki ilaç sayısı 3 bin 986 iken bugün 8 bin 825 ilacımızın geri ödeme listesinde olduğu bir Türkiye'de yaşamaktayız."

Tüm bu verilerdeki iyileştirmelerin GSS'ye daha fazla kaynak aktarıldığının bir göstergesi olduğunu bildiren Selçuk, "Faize yapılan ödemeler yerine halka, vatandaşa hizmete ayırdığımız kaynakların bir göstergesi. 1999'da 1,42 olan kamu sağlık sigortacılık harcamalarının GSYH içindeki oranı 2018'de 22,5'e yükselmiş durumda." diye konuştu.

- "GSS'ye ülkemizin mucizesi diyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, GSS hakkında ise şunları kaydetti:

"Dünyanın hiçbir ülkesinde, 88 lira bir bedelle kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu tüm aile üyelerini kamu sağlık sigorta sistemine dahil eden başka bir ülke yok. Türkiye'de belirli bir düzeyin altında geliri olanların bu primini de devlet olarak biz ödemekteyiz. İşte bu kadar düşük maliyetli ve bu kadar kapsamlı bir kamu hizmeti sunduğumuz için GSS'yi bir Türk mucizesi olarak adlandırıyorlar. Biz de daha ileri taşımak için uğraşmaktayız. SGK'nın aktüeryal dengesini bozulmadan sorunları giderici çözümler üzerinde sürekli çalışıyoruz. Alternatifli eylem planları hazırlıyoruz. Bütün teknolojik çalışmaları da destekliyoruz."

Üç gün sürecek kongreye Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati de katıldı.