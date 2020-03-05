Çankırı'da komiser yardımcılığına geçiş soruşturmasında bir tutuklama
Çankırı merkezli 5 ilde, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı
|05 Mart 2020 13:26
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Çankırı merkezli 5 ilde, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Çankırı, Ankara, İstanbul, Bilecik ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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