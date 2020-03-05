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İsviçre'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

İsviçre'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti
 05 Mart 2020 13:35
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İsviçre'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

İsviçre'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Swissinfo internet sitesindeki habere göre, Vaud kantonunda yaşayan Kovid-19 taşıyan 74 yaşındaki bir kadın dün gece yaşamını yitirdi.

Kronik hastalığa sahip kadının 3 Mart'tan bu yana da Lozan Üniversite Hastanesi'nde tedavi gördüğü kaydedildi.

Öte yandan İsviçre'de teyitli Kovid-19 vaka sayısı 81'e ulaştı. Virüs taşıdığından şüphelenilen pek çok kişinin test sonuçlarının beklendiği öğrenildi.

Ülkede ayrıca virüsün yayılma riski nedeniyle 1000 kişilik tüm organizasyonlar, Cenevre Otomobil Fuarı başta olmak üzere pek çok uluslararası fuar, film festivali ve BM İnsan Hakları Konseyinin 43'üncü oturumu kapsamındaki tüm konferans ve paneller iptal edildi.
Anadolu Ajansı
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