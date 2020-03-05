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Yılın ilk iki ayında en çok yerli yapım filmleri izledik

Ocak ve şubat ayı verilerine göre, sinemaseverlerin en çok izlediği 10 film yerli yapımlar oldu
 05 Mart 2020 13:50
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Yılın ilk iki ayında en çok yerli yapım filmleri izledik

Yılın ilk iki ayında sinemaseverler yerli filmi tercih etti.

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, ilk 10 sıranın tamamına yerli filmlerin yerleştiği iki ayda, gişeden elde edilen gelir 257 milyon 800 bin lirayı aşarken, 15 milyonu aşkın kişi sinema salonlarını doldurdu.

Oyuncu ve senarist Gupse Özay'ın kaleme aldığı ve başrolünde oynadığı "Eltilerin Savaşı" filmi en çok izlenen yapım oldu. İki eltinin birbiriyle çekişmesini komik bir dille işleyen film, vizyondaki 5. haftasında 3 milyon 324 bin seyirciye ulaştı. Filmden elde edilen gelir ise 58 milyon 276 bin lira oldu.

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın yeni macerası "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe", en çok izlenen filmler arasında ikinci sıraya yerleşti. Animasyon türündeki film, 27 Aralık 2019'da vizyonda seyirciyle buluşarak, izleyenlerin büyük ilgisiyle karşılaşmıştı. Yapım, 2 milyon 478 bin 700'ü 2020'de olmak üzere toplam 3 milyon 435 bin 240 kişi tarafından izlendi. Filmden, 55 milyon 637 bin 941 lira hasılat elde edildi.

Başrollerini Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in paylaştığı, komedi türündeki film "Baba Parası" en çok izlenenler listesinde üçüncü sırada yer aldı. Yapımı 1 milyon 872 bin 74 kişi izledi, elde edilen gelir ise 31 milyon 733 bin 853 lira oldu.

- Çocuk filmi Gamonya, beşinci sıradan listeye girdi

Adana'yı geride bırakıp yeni bir yaşam için İzmir'e gelen Savaş ve arkadaşlarının yaşadıklarını anlatan, aynı isimli dizinin sinema filmi "Sıfır Bir" en çok izlenen dördüncü film olarak dikkati çekti. Film 868 bin 499 seyirci sayısına ulaşırken, gişeden 15 milyon 463 bin 795 lira gelir getirdi.

Fantastik macera türündeki çocuk filmi "Gamonya: Hayaller Ülkesi", 808 bin 20 kişi tarafından izlenerek listenin beşinci sırasına girdi. Bilmediği bir dünyada zorlu bir mücadeleye girişen küçük bir çocuğun hikayesini konu edinen filmden, 13 milyon 337 bin 181 lira hasılat elde edildi.

İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı "Bayi Toplantısı", en çok izlenen altıncı film oldu. Beyaz eşya işiyle uğraşan üç esnafın, gittikleri üç günlük bayi toplantısı sırasında başlarına gelen olayları işleyen filmden elde edilen gelir, 13 milyon 241 bin liraya ulaştı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmi, 500 bin 404 kişi tarafından izlenerek, yedinci sıraya yerleşirken, yapımdan elde edilen gelir ise 7 milyon 192 bin lira oldu.

- Cem Yılmaz'ın filmini 440 bin kişi izledi

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı "Karakomik Filmler" projesinin, "Deli" ve "Emanet" adlı iki orta metraj yapımdan oluşan ikinci halkası, 440 bin 672 izleyiciye ulaşarak en çok izlenen sekizinci yapım oldu. Filmden elde edilen gelir, 8 milyon 501 bin liraya ulaştı.

Başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı "Aşk Tesadüfleri Sever 2", listenin dokuzuncu sırasında yer aldı. Yapımı 394 bin 79 kişi izlerken, hasılatı ise 7 milyon 189 bin 282 lira oldu.

Ellerinde büyüdükleri "Nezihe"nin rahatsızlığı sebebiyle yıllar sonra buluşan bir grup arkadaşın hikayesini konu edinen "Biz Böyleyiz" filmi, en çok izlenenler listesinde 10. sırada yer buldu. Toplam 370 bin 463 kişinin izlediği yapımdan 7 milyon 67 bin 774 lira gelir elde edildi.
Anadolu Ajansı
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