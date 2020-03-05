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'Koronavirüs söylentisi' çıkaranlar hakkında adli soruşturma başlatılacak

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı yönünde söylenti çıkaranlar hakkında adli soruşturma başlatılacağını bildirdi.
 05 Mart 2020 14:04
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'Koronavirüs söylentisi' çıkaranlar hakkında adli soruşturma başlatılacak

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı yönünde söylenti çıkaranlar hakkında adli soruşturma başlatılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Valilik binasındaki toplantıda İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Ahmet Kemal Filiz, Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray ile Medicana Sivas Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Muharrem Güler ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Ayhan, Sivas'ta koronavirüs şüphesiyle hiçbir hastanın tedavi altında bulunmadığını belirterek, "Son zamanlarda ülkemizin de hassas bir döneminde koronavirüs ile ilgili çok ciddi manada olumsuz bir dezenformasyon yapılmaktadır. Vatandaşlarımızı kaygılandıracak, infiale sevk edecek paylaşımlar yapılmaktadır. Bunu net bir şekilde söylüyorum, Sivasımızda hiçbir vaka bulunmamaktadır. Tedbir alıyoruz, tedbir almak zorundayız. Hiçbir şüpheli dahi bulunmamaktadır. Yurt dışından bir vatandaşımız, bir şahıs geldiği zaman bu kişi hastalık olsun olmasın 14 gün süreyle gözlem altında bulunmak zorundadır. Bir virüsün 14 gün olgunlaşma evresi vardır." ifadelerini kullandı.

- Koronavirüs söylentisi çıkaranlar tespit edilecek

Sivas'ta koronavirüs görüldüğüne dair söylenti çıkaranlar hakkında adli ve idari soruşturma açılacağını aktaran Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu konuda tedbir alıyoruz. Tedbir vatandaşımız için, sıkıntı yaşamaması için. Bu tedbiri almak demek, böyle bir vakanın olması veya şüphelinin olması anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla vatandaşımızı tedirgin edecek, kaygılandıracak bu tür haberlerin kaynağını tespit ediyoruz. Paylaşanlara gerekli adli ve idari soruşturma yapılacaktır. Emniyette ilgili birimlerimiz, siber güvenlik tespitlerine başlamıştır. Vatandaşlarımızı kimsenin kaygılandırmasına, huzursuz etmesine, yaşam kalitesini düşürmesine hakkı yoktur. İlimizde de bütün sağlık teşkilatımız gerek havaalanımızda gerek hastanelerde, üniversitemizde olsun tüm güvenlik birimlerimizle birlikte tedbir almıştır."
Anadolu Ajansı
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