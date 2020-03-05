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Semih Yalçın: Ümit Özdağ'ın gerçek yüzünü gösterme zamanı

Ümit Özdağ MİT şehidi ifşası ile gündemdeyken dün akşam Habertürk canlı yayında AK Partili Resul Tosun ile Suriye ve FETÖ kavgasına girdi. Canlı yayındaki açıklamaları sonrasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın 'gerçek yüzünü gösterme zamanı' deyip twitterdan bomba açıklamalar yaptı
 05 Mart 2020 14:09
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Semih Yalçın: Ümit Özdağ'ın gerçek yüzünü gösterme zamanı

Ümit Özdağ Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu "Türkiye'nin Nabzı" programında AK Parti ve MHP'yi eleştirdi, Suriye politikasına karşı çıktı. Programa damga vuran ise Resul Tosun ile girdiği FETÖ kavgası oldu. Erdoğan dışında FETÖ ile mücadele iradesi gösteren yok iddiasında bulunan Ümit Özdağ, "Recep Tayyip Erdoğan barışsa AK Parti'nin tümü FETÖ ile barışır' dedi.

Ümit Özdağ'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar sonrası bomba iddialar ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Twitter hesabından "Ümit Özdağ'ın gerçek yüzünü gösterme zamanı geldi' diye yazan Semih Yalçın, kripto FETÖ'cü iddiasında bulundu. Semih Yalçın'ın asıl bomba iddiası ise 15 Temmuz FETÖ darbesi sonrası iktidarı devralacak Yurtta Sulh Konseyi'ne ilişkin oldu. Yalçın, Ümit Özdağ'ın da bu listede olabileceğini söyledi.

Babası gibi darbe gecesi kayboldu

2-15 Temmuz ihanet teşebbüsü sırasında, tıpkı babasının geçmişteki darbelerde kader arkadaşı Başbuğ Alpaslan Türkeş'i terk ederek ortadan kaybolduğu gibi, Ümit Özdağ da aynı gece ortadan kaybolmuştur.

3-Vaktiyle MHP'nin geleneksel çizgisinden saptığını, PKK'nın güçlenmesine yol açtığını ileri sürerek Lider Devlet Bahçeli'ye karşı 2006'da bayrak açan Ümit Özdağ, CHP ve İP'in bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP ile gayriresmi seçim ittifakına sesini çıkarmamıştır.

Yahudi kuruluşu ile gizli ilişkileri var

4-Ümit Özdağ, ortalıkta pişkin pişkin dolaşacağına İsrail ve Yahudi lobileriyle ve ABD'deki Yahudi think-tank kuruluşu JINSO ile kurduğu gizli ilişkilerin, Rant Corporation ile görüşmelerinin sebebini açıklamalıdır.

5-Adlarına pervasızca konuşmaya cüret ettiği Türk milliyetçileri; Ümit Özdağ'ın ABD ile İsrail'de Türkiye'nin ve Ülkücü Hareketin geleceğine dair ne tür kirli pazarlıklar yaptığını bilmek istemektedir.

Mescid-i Aksa'yı mı yoksa Mossad'ı mı ziyaret etti?

6-Ümit Özdağ, vaktiyle başkanı olduğu Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) bütçesiyle gerçekleştirdiği İsrail gezileri sırasında Mescid-i Aksa'yı mı yoksa Mossad'ı mı ziyaret etmiştir?

Kripto FETÖ'cü olabilir

7-Kamuoyunda Özdağ'ın, Türk milliyetçiliği davasına fitne ve tefrikayla zarar vermek üzere görevlendirilmiş kripto FETÖ destekçisi bir eleman olduğuna dair kanaatler giderek güçlenmiştir.

Yurtta Sulh Konseyi üyesi mi?

8-Ümit Özdağ'ın "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olup olmadığı araştırılmalı; bu sözde milliyetçinin, aslında Türk milliyetçiliğinin kripto düşmanı ve Türkiye'de küresel aktörler adına görev yapan pis bir ajan olup olmadığı acilen aydınlatılmalıdır.
Memurlar.Net
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