2020 MEB EKYS sınav giriş belgeleri yayımlandı
|05 Mart 2020 14:08
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ÖSYM, 2020 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı belgelerini yayımladı.
2020-MEB-EKYS Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı
15 Mart 2020 tarihinde uygulanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 05 Mart 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
15 Mart 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-MEB-EKYS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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