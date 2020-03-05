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2020 MEB EKYS sınav giriş belgeleri yayımlandı

ÖSYM, 2020 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı belgelerini yayımladı
 05 Mart 2020 14:08
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2020 MEB EKYS sınav giriş belgeleri yayımlandı

ÖSYM, 2020 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı belgelerini yayımladı.

2020-MEB-EKYS Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

15 Mart 2020 tarihinde uygulanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 05 Mart 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

15 Mart 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-MEB-EKYS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
Memurlar.Net
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