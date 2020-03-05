Kılıçdaroğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava
|05 Mart 2020 14:33
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "hakaret" gerekçesiyle 5 kuruşluk dava açacağını belirtti.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırıyı hatırlatan Öztrak, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, şehit ailelerine ise başsağlığı dilediklerini söyledi. Dün TBMM'de son derece üzücü bir olay yaşandığını belirten Öztrak, Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a planlı bir saldırı yapıldığını öne sürerek, "Genel Başkanımız, Erdoğan'ın hakaretleri için kendisine açılabilecek en ağır tazminat davalarını açmaya devam edecektir. Genel başkanımız, Erdoğan'a 5 kuruşluk tazminat davası açmaya karar vermiştir" ifadelerini kullandı.
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