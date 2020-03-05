1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HSK'dan 'KPSS'siz alım' açıklaması

Hakimler ve Savcılar Kurulu, HSK'nın savcı-hakim alımında sınav kalktı, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na memur alımlarında KPSS şartı kaldırıldı, HSK'da KPSS olmayacak haberine ilişkin açıklama yaptı.
 05 Mart 2020 14:37
Yazdır
HSK'dan 'KPSS'siz alım' açıklaması

Hakimler ve Savcılar Kurulu, HSK'nın savcı-hakim alımında sınav kalktı, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na memur alımlarında KPSS şartı kaldırıldı, HSK'da KPSS olmayacak haberine ilişkin açıklama yaptı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama

Bazı basın yayın organlarında "HSK'nın savcı-hakim alımında sınav kalktı, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na memur alımlarında KPSS şartı kaldırıldı, HSK'da KPSS olmayacak" ve benzeri şekillerde yer alan iddialar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Öncelikle, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 9/A maddesi uyarınca hakim ve Cumhuriyet savcı adaylığına yönelik yazılı yarışma sınavına ilişkin süreç Adalet Bakanlığının görev ve yetkisinde olup Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylığı yazılı yarışma sınavı sürecinde herhangi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

Öte yandan, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na personel alımına ilişkin düzenleme 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında hüküm altına alınmıştır. Anılan Yasa hükmü "Kurul personeli, naklen veya açıktan atama yoluyla atanır. Naklen atamalar Başkan tarafından yapılır. Açıktan ilk defa Devlet memurluğuna atanacaklar, Devlet memurluğuna giriş için yapılan merkezi sınavda başarılı sayılanlar arasından, Başkan tarafından oluşturulan üç kişilik komisyonca yapılacak sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre Başkan tarafından atanırlar. Yarışma sınavına, ilan edilecek kadro sayısının beş katına kadar aday çağrılır. Kurul personeli hakkında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Adalet uzman yardımcıları ve uzmanları muvafakatleri alınarak Başkan tarafından Kurulda görevlendirilebilir." şeklinde bir düzenlemeye sahiptir. Düzenleme içeriğinden KPSS sınavının halen geçerli olduğu açıkça görülmektedir.

Haberlere konu 03/05/2002 tarihli Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in 3 üncü maddesinde yapılan 03/03/2020 tarihli değişiklik ile Hakimler ve Savcılar Kurulu yalnızca yönetmelikte sayılan istisnalar arasına eklenmiştir. Söz konusu değişiklik, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 13 üncü maddesine aykırı düzenlemeler içeren yönetmeliğin, adı geçen Kanun ile uyumlaştırılması amacını taşımaktadır.

HSK'nın görevlerinin niteliği gereği, personel alımı sürecinde mevzuata uygun şekilde KPSS ile sonrasında yapılacak sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınavlar tatbik edilmektedir.

Yönetmelik'te yer alan değişikliğin hakim ve Cumhuriyet savcısı alımı ile ilgili olmadığını, Kurula personel alımı işlemine ilişkin 6087 sayılı Kanun'da yer alan şartlarda herhangi bir değişiklik yapılmadığını, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini temin etmek amacıyla tüm görevlerinde olduğu gibi, personel alımı işlemlerinde de liyakat esasını ön planda tutarak titizlikle çalışmaya devam ettiğini,

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

HSK'ya memur alımları, KPSS yönetmeliği kapsamı dışına çıkarıldı
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Koca: Önlemlerle virüsü ülkemizden uzak tutmayı başardık
05 Mart 2020 15:38		 2020 MEB EKYS sınav giriş belgeleri yayımlandı
05 Mart 2020 14:08
EPDK'den Shell'e 'akaryakıt vermeme' cezası
05 Mart 2020 13:59		 'Ticaret Akademisi' kuruluyor
05 Mart 2020 11:41
Türkiye Taş Kömürünün ana statüsü değişti
05 Mart 2020 11:27		 MEB, 81 ilde özel eğitim anaokulları kuracak
05 Mart 2020 10:13
Bakan Kasapoğlu'ndan valiliklere '6222' genelgesi
05 Mart 2020 10:08		 Ekilmeyen arazilere devlet sahip çıktı
05 Mart 2020 06:51
Jandarma'dan yurt genelinde plaka denetimi
04 Mart 2020 23:22		 13 milyon emekliye 9 milyar TL promosyon ödenecek
04 Mart 2020 23:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:38 - Bakan Koca: Önlemlerle virüsü ülkemizden uzak tutmayı başardık15:28 - Hafız İsmail Coşar ve eşi son yolculuğuna uğurlandı15:26 - Erzincan'da FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon: 3 gözaltı15:19 - Meteorolojiden toz bulutu uyarısı15:16 - Eski Genelkurmay Başkanı Özkök'ün korumasına FETÖ'den ceza istendi15:16 - Fenerbahçe'de Kaptan Emre Belözoğlu takımın başına geçti15:13 - TBMM Başkanı'ndan 'Meclisteki kavga' açıklaması15:08 - Merkez Bankası rezervleri 21 ayın zirvesinde15:00 - Singapur uçağının mürettebatına virüs karantinası14:57 - Oyuncusuna kızan antrenör, dehşet yaşattı
14:52 - Türk domatesi Rusya vizesini kaptı14:46 - Kayseri'de umre dönüşü koronavirüs şüphesi14:40 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 185'nci gününe girdi14:37 - HSK'dan 'KPSS'siz alım' açıklaması14:33 - Kılıçdaroğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava14:27 - Azerbaycan'da korona vakası 6'ya yükseldi14:22 - Kritik Erdoğan-Putin zirvesi başladı14:19 - Kayseri'de FETÖ sanığı 'askeri mahrem imamlara' hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes taahhüdü karşılığında, 5 Mart'ta, Putin ile mutabakata varmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
'Koronavirüs 15 Mart'tan sonra ortadan kaybolur'
MEB'den 'öğretmen' dizisine eleştiri
5 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Koronavirüs Türklere bulaşmıyor... Doktordan Türk geni iddiası
7 bankanın emeklilere promosyon teklifi belli oldu
Cenk Tosun'un sözleşmesi feshedildi
Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, o anı yayımladı
Odatv'nin haber müdürü ile muhabiri tutuklandı
Vekil'in evinde ölü bulunan Özbek bakıcı olayında takipsizlik
Doğu'nun en büyük çevre yolu 2021'de bitiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 1
06.03.2020 beşiktaş vs ankaragücü maçı 1
tulumba tatlısı 1
sağlıklı yaşam başlıkların artık baymaya başlaması 6
08.03.2020 sivasspor vs galatasaray maçı 2
türkiye evelallah bir 40 daha harcar 3
şeytani bir kampanya 2
vay anam vay neler dönmüş serhat ya 1
mickey mouse sendromu 2
03.03.2020 trabzonspor vs fenerbahçe maçı 8
SON İLANLAR
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Bozüyük Belediyesi İşçi Alım İlanı
İnönü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
Kulu Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Yalova Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pilot Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 işçi Alacak
Samsun Canik İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Kilis Musabeyli SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam