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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 185'nci gününe girdi

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor
 05 Mart 2020 14:40
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 185'nci gününe girdi

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 185'nci gününe girdi.

Van'dan 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şerima için katıldığı oturma eylemini sürdüren anne Nazlı Sancar, "HDP önünde evlat mücadelesi veriyoruz. Çocuklarımızı onlar için büyütmedik. Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. Beni görüp duyuyorsan dön gel teslim ol." dedi.

Bazı ailelerin evlatlarına kavuşma sevincine şahit olduklarını aktaran Sancar, "11 evlat geldi ailelerine kavuştu. Kızım, arkadaşlarınızla birbirinizin elini tutun siz de çıkın gelin. Onlar sevindiler siz de bizi sevindirin yeter artık dayanacak gücümüz kalmadı." diye konuştu.

- "Dön gel burada bekliyorum"

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelerek eyleme katılan İmmihan Nilifırka evladına teslim olması çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"Mehmet yavrum dön gel. Duyuyorsan sesime ses ver. Gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Dayanacak gücümüz kalmadı. Dön gel burada bekliyorum."

Öte yandan, Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri de sürüyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde gelen bir grup vatandaş, aileleri ziyaret etti.

Ziyaretçilerden Alaaddin Dinler, oturma eyleminin ardından ikna yoluyla örgütten kaçışların arttığını belirterek, "Herkes bu ailelere duacı. Buraya gelmeyen anne babalar da bunlar için dua ediyor. Oturma eylemi gelmeyen aileler içinde bir moral ve büyük bir güç. Birçok aile bu eylemden cesaret alarak çocuklarını istiyor. " dedi.
Anadolu Ajansı
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