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Kayseri'de umre dönüşü koronavirüs şüphesi

KAYSERİ'de, umreden dönen ve öksürük ile solunum sıkıntısı şikayetleri bulunan N.Y. (60) adlı kadın, koronavirüs şüphesiyle Kayseri Şehir Hastanesi'nde gözlem altına alındı
 05 Mart 2020 14:46
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Kayseri'de umre dönüşü koronavirüs şüphesi

Kayseri Erkilet Havalimanı'nda, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, umreden dönen 250 kişi kontrolden geçirildi. Kontrol sırasında, 5 yolcuda yüksek ateş, N.Y. adlı kadında ise öksürük ve solunum sıkıntısı tespit edildi. Bunun üzerine havaalimanına 2 ambulans ile özel kıyafetli 6 sağlık çalışanı sevk edildi. Dış Hatlar'a gelen enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilen 6 kişiden 5'inin kente girişine izin verilirken, N.Y. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü. N.Y., koronavirüs şüphesiyle, tedbir amaçlı izolasyonlu odada gözlem altına alındı.

Öte yandan, havalimanı çalışanları ile taksi sürücülerinin maske taktığı görüldü.

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DHA
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