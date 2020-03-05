Meteorolojiden toz bulutu uyarısı
|05 Mart 2020 15:19
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Meteorolojiden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz bulutu beklendiği belirtilerek Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis için uyarılarda bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen toz taşınımı hadisesinin, Cuma akşamına kadar Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye çevrelerinde etkili olacağı belirtildi. Aynı açıklamada, toz bulutunun Cumartesi öğle saatlerine kadar ise Gaziantep ve Kilis çevrelerinde görüleceği duyuruldu. Toz bulutunun yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış olarak görülebileceği vurgulanan açıklamada, toz nedeniyle hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma olabileceği belirtilerek, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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