Erzincan'da FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon: 3 gözaltı
Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adliye mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda, 3 kadın şüpheli gözaltına alındı
|05 Mart 2020 15:26
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Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adliye mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda, 3 kadın şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün adliyedeki mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 3 kadın yakalandı.
Zanlıların ev ve iş yerlerindeki bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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