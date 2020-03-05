Bakan Koca: Önlemlerle virüsü ülkemizden uzak tutmayı başardık
Sağlık Bakanı Koca: (Koronavirüs) Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık.
|05 Mart 2020 15:38
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Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık."
"Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı."
"(Koronavirüs) Bulaşıcılığı önlemek için vatandaşımız bu dönem yurt dışına mümkün mertebe çıkmasın, gidenler evde 14 gün kendisini izole etsin"
"Avrupa'da her geçen gün ağırdan alınan tedbirler giderek bizi, ülkemizi risk altına sokmakta."Singapur uçağının mürettebatına virüs karantinası
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