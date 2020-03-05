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ÜAK'tan doçentlik başvuruları hakkında açıklama

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı doçentlik jüri görevlendirme süreçlerinde tebligatların yalnızca elektronik ortamda yapılacağına dair üniversitelere yazı gönderdi.
 05 Mart 2020 15:46
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ÜAK'tan doçentlik başvuruları hakkında açıklama

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı doçentlik jüri görevlendirme süreçlerinde tebligatların yalnızca elektronik ortamda yapılacağına dair üniversitelere yazı gönderdi.

Bilindiği üzere, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı geçen yıldan itibaren doçentlik başvurularını bütünüyle elektronik ortamda alarak örnek bir başarıya imza attı.

Bu kapsamda, sistem daha da iyileştirilerek bu süreçten sonra görevlendirilecek jüri üyelerine tebligatların da elektronik ortamda yapılmasına karar verildi.

Elektronik ortamda bildirimin yapıldığı tarihi izleyen yedinci günün sonunda ilgili kişilere tebligat yapılmış sayılacaktır.

İŞTE ÜAK YAZISI
Memurlar.Net - Özel

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