İdlib'den acı haber... Bir asker şehit oldu
Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, İdlib'de gerginliği azaltma bölgesindeki saldırıda bir asker şehit oldu denildi
|05 Mart 2020 16:00
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İdlip'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu.
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur" denildi.
Şehidin naaşının memleketi Gaziantep'e getirildiği öğrenildi.Kritik Erdoğan-Putin zirvesi başladı
Ruhun şad olsun Şehidim 🇹🇷Gaziantep Valiliği (@gantepvaliligi) March 5, 2020
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda vatan evladımız, hemşehrimiz Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur.
Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/TjKxslwo8b
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