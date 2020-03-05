1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaş'da hortum paniği, 2 dakika sürdü

Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde çıkıp marinaya ulaşan hortum paniğe neden oldu. İHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen hortum, şişme bir botu dağlık bölgeye savurdu, 4 teknenin halatını kopardı.
 05 Mart 2020 16:28
Yazdır
Kaş'da hortum paniği, 2 dakika sürdü

Bugün saat 14.45 sıralarında Kaş ilçesi yat limanının hemen açığında hortum çıktı. Bir anda marinaya doğru ilerleyen hortum, teknelerin arasından geçerek dağlık alana doğru ilerledi. Kısa süreliğine paniğe neden hortumun, bir şişme botu dağlık bölgeye savurması da görüntülere yansıdı, 4 teknenin halatını kopardı, bir kayığı da alabora edip ters çevirdi.

Yaklaşık 2 dakika süreyle etkili olan hortum bir süre sonra etkisini kaybederek ilerlediği dağlık alanda gözlerden kayboldu. Hortumun ardından marinadaki tekne sahipleri ve görevliler hasar tespit çalışması yaptı. Marinayı adeta esir alan hortum maddi hasarlarla atlatıldı.

Öte yandan, Meis adası açıklarında da öğle saatlerinde vatandaşlar tarafından 3 ayrı hortumun gözlendiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi mart sonuna kadar sürecek
05 Mart 2020 16:22		 Meteorolojiden toz bulutu uyarısı
05 Mart 2020 15:19
Kayseri'de umre dönüşü koronavirüs şüphesi
05 Mart 2020 14:46		 'Koronavirüs söylentisi' çıkaranlar hakkında adli soruşturma başlatılacak
05 Mart 2020 14:04
Bakan Turhan, Ankara-Sivas YHT hattında ilk test sürüşünü yaptı
05 Mart 2020 12:05		 Doğu'nun en büyük çevre yolu 2021'de bitiyor
05 Mart 2020 09:48
130 yıllık hayal gerçekleşti, artık tünelle aşılıyor
04 Mart 2020 20:03		 Çorum Valiliğinden 'yeni tip koronavirüs' açıklaması
04 Mart 2020 17:44
Umreden dönen yaşlı çift virüs şüphesiyle gözlem altında
04 Mart 2020 17:40		 Gülistan 60 gündür aranıyor
04 Mart 2020 16:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:16 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatlar17:13 - Erdoğan ile Putin arasındaki 2 buçuk saatlik görüşme bitti17:07 - ÖSYM Başkanı'ndan YKS önerileri17:02 - Altın yeniden yükseldi16:57 - Fenerbahçe'de Abdullah Avcı bombası16:53 - YDUS tercihleri alınacak16:50 - Türk ve Hollanda polisinden 5 ülkede ortak operasyon16:47 - Başarılı sporcular üniversitelerde burslu okuyacak16:43 - Yerli üretim roket Bahar Kalkanı'nda hedefleri imha ediyor16:37 - Malkoç: Kolay başvuru alıyoruz, çabuk karar veriyoruz
16:34 - İdlib'de yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu16:28 - Kaş'da hortum paniği, 2 dakika sürdü16:22 - Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi mart sonuna kadar sürecek16:21 - AK Partili vekilin eli, Özkoç'a attığı yumruk nedeniyle kırıldı16:19 - Odatv tutuklamaları Meclis gündeminde16:17 - FETÖ'nün üniversite yapılanmasında yer alan doktora hapis16:13 - Konut kredisi faizleri düştü, yeni projeler art arda geliyor16:00 - İdlib'den acı haber... Bir asker şehit oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes taahhüdü karşılığında, 5 Mart'ta, Putin ile mutabakata varmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
'Koronavirüs 15 Mart'tan sonra ortadan kaybolur'
MEB'den 'öğretmen' dizisine eleştiri
Koronavirüs Türklere bulaşmıyor... Doktordan Türk geni iddiası
5 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
7 bankanın emeklilere promosyon teklifi belli oldu
Cenk Tosun'un sözleşmesi feshedildi
Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, o anı yayımladı
Vekil'in evinde ölü bulunan Özbek bakıcı olayında takipsizlik
Odatv'nin haber müdürü ile muhabiri tutuklandı
Doğu'nun en büyük çevre yolu 2021'de bitiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaz temizliği 2
savaşa hayır konulu gösterilerin yasaklanması 3
gss bir türk mucizesi 1
irmik tatlısı 1
Jose ernesto sosa 1
xiaomi red note 8 3
papatya 3
yoğurt mayalamak 4
Alo 183 1
fezlekeyi derhal meclise göndereceğiz 1
SON İLANLAR
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Bozüyük Belediyesi İşçi Alım İlanı
İnönü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
Kulu Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Yalova Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pilot Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 işçi Alacak
Samsun Canik İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Kilis Musabeyli SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam