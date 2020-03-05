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Malkoç: Kolay başvuru alıyoruz, çabuk karar veriyoruz

Malkoç, kamu denetçiliğinde müracaatların ücretsiz olduğunu ve kararların en geç 6 ayda sonuçlandığını vurguladı
 05 Mart 2020 16:37
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Malkoç: Kolay başvuru alıyoruz, çabuk karar veriyoruz

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Türkiye'de anayasa ve yasalarla verilen haklar dünyanın birçok ülkesinden daha fazla. Problemimiz uygulamadan kaynaklanıyor." dedi.

Malkoç, bir otelde düzenlenen "Ombudsman Halkla Buluşuyor" etkinliğinde, kamu denetçiliği kurumunun, devletle millet arasında arabulucu olduğunu hatırlattı.

Bu kurumun yeni olmasına rağmen köklerinin eskiye dayandığını ifade eden Malkoç, "Herkes adaleti ister. Adalet hava, su, ekmek gibi; onsuz yaşanmaz. İşte kamu hizmetlerinde eksiklikler olursa bu anlamda adaleti tesis etmede Kamu Denetçiliği Kurumu 7 yıldır görevini yapıyor." diye konuştu.

Adalete erişmede kolay başvurunun, başvurunun ücretsiz olmasının ve kararın kısa zamanda çıkmasının önemine işaret eden Malkoç, kurum olarak bu kriterleri yerine getirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Malkoç, kendilerine çok kolay başvurulduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bize ister mektup ister elektronik ortamda, istediğiniz şekilde ulaşabilirsiniz. Bize başvuruların yüzde 80'i elektronik ortamdan geliyor. Hangi kurum olması önemli değil. Siz yeter ki derdinizi, şikayetinizi bize anlatın. İsminiz, kimlik numaranız, imzanız olsun. Belediyeyi mi, valiliği mi, bakanlığı mı... Biz onu tamamlıyoruz. Kolay başvuru alıyoruz."

Malkoç, kamu denetçiliğinde müracaatların ücretsiz olduğunu ve kararların en geç 6 ayda sonuçlandığını vurguladı.

- "Uygulamada anlayışı yenilemek zor"

Hizmetlerde kendisine haksızlık yapıldığını, eksik hizmet aldığını savunan herkesin müracaatını beklediklerini dile getiren Malkoç, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsan haklarını Türkiye'de daha köklü hale getirmek için çaba gösteriyoruz. Hukukun üstünlüğünü sağlamaya çalışıyoruz. En az bunlar kadar önemli olan hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Türkiye'de anayasa ve yasalarla verilen haklar dünyanın birçok ülkesinden daha fazla. Problemimiz uygulamadan kaynaklanıyor. Anayasayı, kanunları parlamentoda değiştirebiliyorsun ama uygulamada anlayışı yenilemek zor. İşte bu noktada da bizim katkımız oluyor. Demokrasi kültürünün yaygınlaşmasında idarenin şeffaf olmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz."

Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de konuşma yaptığı etkinlikte "serbest kürsü" oturumu yapıldı.

Anadolu Ajansı
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