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Yerli üretim roket Bahar Kalkanı'nda hedefleri imha ediyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Bahar Kalkanı Harekatında kullanılan yerli üretim Mini Akıllık Mühimmat (MAM-L) Roket'in görüntülerini ve özelliklerini içeren bir paylaşım yaptı
 05 Mart 2020 16:43
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Yerli üretim roket Bahar Kalkanı'nda hedefleri imha ediyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Bahar Kalkanı Harekatında kullanılan yerli üretim Mini Akıllık Mühimmat (MAM-L) Roket'in görüntülerini ve özelliklerini içeren bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden, "Kahraman Mehmetçiğimizin #BaharKalkanıHarekatı'nda kullandığı Türk Savunma Sanayii ürünleri. Türkiye BayrağıTürkiye BayrağıTürkiye Bayrağı, Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L) Roket, Arayıcı Başlık: Yarı Aktif Lazer Arayıcı Başlık, Tapa Tipi:Çarpma/Yaklaşma, Platformlar: İHA, Yuvarlak raptiye Üretim: Roketsan" notuyla yapılan paylaşımda, yerli üretim Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L) Roket'in özellikleri ve görüntüleri yer aldı.
İhlas Haber Ajansı
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