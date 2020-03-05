YDUS tercihleri alınacak
|05 Mart 2020 16:53
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2019-YDUS: Tercihlerinin Alınması
2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) tercih işlemleri, 05 Mart - 12 Mart 2020 tarihleri arasında bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden internet aracılığıyla yapılacaktır.
Yerleştirme, 2019-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır.
Tercih Alınacak Alanlar : Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları
ve Klinik Mikrobiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göğüs
Hastalıkları, Halk Sağlığı, İç Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi, Nöroloji,
Ortapedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Radyoloji,
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Üroloji.
Dava süreci devam eden Kadın Hastalıkları ve Doğum alanı ile ilgili değerlendirme ve tercih işlemi idari yargı kararı sonrasında yapılacaktır.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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