Fenerbahçe'de Abdullah Avcı bombası
|05 Mart 2020 16:57
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Listesine yerli ve yabancı bir çok ismi ekleleyen Sarı Lacivertlilerde önemli bir gelişme yaşandı.
Ali Koç ve yönetimi hoca konusunda planını belirledi.
Listesine Erol Bulut, Engin Fırat, Tayfun Korkut ve Niko Kovac'ı ekleyen Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi bombayı, adeta sağ gösterip sol vuracak.
EMRE BELÖZOĞLU YARDIMCISI OLACAK
Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre; Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, sarı lacivertli yönetime Beşiktaş'tan ayrılan Abdullah Avcı'yı tavsiye etti. Medipol Başakşehir'de birlikte çalıştığı Avcı'nın Fenerbahçe'de başarılı olabileceğini kaydeden Belözoğlu, görüşülmesinde fayda olduğunu dile getirdi.
Belözoğlu'nun bu girişiminden sonra başkan Koç'un Avcı ile görüşmeyi kararlaştırdığı öğrenildi. Ve Avcı Fenerbahçe'de göreve gelirse Emre Belözoğlu da sportif direktör olarak değil, yardımcı antrenör olarak görev alacak.
BEŞİKTAŞ'TA BAŞARILI OLAMADI
Başakşehir'i sürekli zirve yarışı içinde tutan ve bu sezon başında büyük umutlarla Beşiktaş'a gelen Abdullah Avcı, ekonomik kriz içinde olan ve yönetim değişikliğinin yaşandığı ortamda başarılı olamadı. 56 yaşındaki teknik direktör, siyah beyazlı kulüptet 29 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ile 15 mağlubiyet elde etti ve 1.24 puan ortalamasını tutturdu. UEFA Avrupa Ligi'ndeyse 6 maçta 5 yenilgi ve 1 galibiyet alarak, gruptan çıkamadı.
İstanbulspor ve Başakşehir'de görev alan Avcı, bir dönem A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştırdı.
Kaynak: Ajansspor
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