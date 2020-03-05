ÖSYM Başkanı'ndan YKS önerileri

2.5 milyona yakın adayın katılması beklenilen ve 20-21 Haziran tarihlerinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3.5 aydan kısa bir süre kaldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün milyonlarca öğrencinin üniversiteli olmak için yarışacağı YKS'yle ilgili merak edilenleri SABAH'a anlattı. Son 2 yıldır uygulanan YKS'de ezbere dayalı sorular yerine öğrencilerin analiz ve muhakeme yeteneğini ölçen soruların geldiğini hatırlatan Aygün "Yükseköğretim Kurulu, TYT için yeni bir yaklaşım geliştirdi ve önemli bir dönüşüm sağladı. Türkçe ve matematik testlerinde bilgiyi ezbere dayalı bir çerçeveden çıkarıp muhakeme, anlama, yorumlayabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme ve çıkarımda bulunabilme evresine taşıdı. Sorulardaki bu dönüşüm hem eğitimciler ve uzmanlar hem de öğrenciler tarafından olumlu karşılandı. Bu sene de bu soruları aynı yaklaşımla hazırlamaktayız" dedi. Aygün adaylara kitap okuması gerektiğini tavsiye etti. Aygün YKS'yle ilgili merak edilen soruları şöyle yanıtladı:

Adaylara bu yılki YKS'ye hazırlanırken nasıl bir çalışma planı önerirsiniz?

Yeni nesil sorularda daha çok okuduğunu anlama ve muhakeme etme yeteneği ön plana çıkıyor. Bu noktada öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı önem kazanıyor. Çok çalışmak her zaman verimli çalışmak anlamına gelmiyor. Verimli çalışabilecekleri içerisinde dinlenme zamanları da bulunan bir program yapsınlar ve bu program doğrultusunda çalışsınlar.

Özellikle TYT'de çıkan uzun paragraflı soruların zaman kaybettirdiği şeklinde yakınmalar oluyor. Bu yılki sınavda paragraf sorularıyla ilgili bir değişiklik yapılması gündemde olabilir mi?

Sorular hazırlanırken ortalama kelime sayıları göz önünde bulunduruluyor. Yani bu sene paragraflar uzun geçen sene kısa gibi bir durum aslında sınavın bütününe bakıldığında gözükmüyor. Bazı tür sorular kendi içerisinde farklılık gösterebilmekle birlikte aslında sınavın bütününe bakılmasının doğru olacağı kanaatindeyim.

HAYATIN İÇİNDEN SORULAR

Yeni nesil soru tiplerinin ve sınavın öğrenci seçme ve yerleştirme yönünde nasıl bir avantajı oldu?

Öğrenciyken belki de hepimizin söylediği bir cümleydi "bu bilgiler gerçek hayatta ne işimize yarayacak? " Muhakeme, anlama, yorumlayabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme demek gerçek hayatla bağlantı kuran ve hayatın içinden sorular demek. Böylelikle adaylar sorularla zihinsel yakınlık kurarak çözüme varıyorlar.

YKS'de sınav süresi, soru sayısı, puan ağırlıkları gibi herhangi bir değişiklik gündeminizde mi?

YKS sistemi 2 yıldır başarıyla uygulanıyor. Bu yıl 3'üncü kez uygulanacak. Önceki yıllarda olduğu gibi üç oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayıları ve sınav süresinde bir değişiklik yok. İlk oturumda Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturumda Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturumda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır. Sınav sisteminde değişiklik yapma yetkisi Yükseköğretim Kurulun'nda olup bu yıl için herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

Sınavlarda ulaşım kartı, ev anahtarı, metal para, tel toka, basit piercing, başörtüsü için kullanılan her türlü toplu iğne serbest bırakılmıştı. Bu yıl serbest bırakılan başka kural ya da yeni bir yasak olacak mı?

Geçen yıl yaptığımız düzenlemeler adayların sınav konforunu ve sınava ulaşımının rahatlığını arttıracak düzenlemelerdi. Sahadan bu anlamda olumlu dönüşler aldık. Şu an için bu dönüşümden memnunuz ve bir değişiklik yapmadık. Bu düzenlemeleri yaparken, sınav güvenliğini etkilemeyecek iyileştirmeler olmasına dikkat ettik.

ÖSYM MOBİL YAYINDA

Son 1 yıl içinde ÖSYM "şeffaflaşan" bir kurum olmaya başladı. Bu anlamda önümüzdeki yıllarda özellikle üniversite adayları için yapacağınız yeni çalışmalar var mı?

Adaylardan gelen talepleri değerlendiriyor ve çift yönlü iletişim modeliyle adaylarımızla iletişim halinde bulunuyoruz. Adaylarımızın başvurularını ve sınav sonuçlarını bildirimlerle takip edebileceği ÖSYM Mobil Aday İşlemleri Sistemi (ÖSYM Mobil AİS) uygulamamızı kullanıma sunduk. Değerlendirme raporlarımızla sınavların detaylı analizini, ilgili istatistiki verilerini kamuoyu ve adaylarla ile paylaşıyoruz. Adaylarımızın güncel duyurularımızı sosyal medya hesaplarımızdan takip etmelerini öneriyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın liselerde kademeli olarak uygulayacağı yeni müfredat çalışmasının 2024'de tamamlanması hedefleniyor. Akademik derslerin daha az, yetenek odaklı derslerin daha yoğun olacağı bu modele uygun bir üniversite sınavı modelinin de hazırlanması gerektiği yönünde haklı tartışmalar var. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? ÖSYM'nin bu lise modeline uygun bir sınav modeli hazırlığı var mı?

Kurumumuz Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen çerçevede ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen müfredat üzere üniversite giriş sınavlarını gerçekleştiriyor. Bu konuda gerçekleşecek bir değişikliğe biz de kurum olarak hazırlığımızı yaparız.

CEYDA KARAASLAN