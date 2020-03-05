Erdoğan ile Putin arasındaki 2 buçuk saatlik görüşme bitti
Yaklaşık 2 buçuk saat süren baş başa görüşmenin ardından iki liderin başkanlığında heyetler arası görüşmeye geçildi
|05 Mart 2020 17:13
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşmesi sona erdi.
Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki baş başa görüşmesi yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.
Daha sonra iki liderin başkanlığında heyetler arası görüşmeye geçildi.Kritik Erdoğan-Putin zirvesi başladı
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