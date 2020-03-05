Dolar ve avroda gün sonu fiyatlar
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|05 Mart 2020 17:16
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,0950
|6,0960
|6,0910
|6,0920
|Avro
|6,7750
|6,7760
|6,8160
|6,8170
|Sterlin
|7,8080
|7,8470
|7,8530
|7,8920
|İsviçre Frangı
|6,3570
|6,3890
|6,3840
|6,4160
|ANKARA
|ABD Doları
|6,0800
|6,1300
|6,0750
|6,1250
|Avro
|6,7550
|6,8150
|6,7800
|6,8400
|Sterlin
|7,7400
|7,8700
|7,7890
|7,9320
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