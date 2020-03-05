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Dolar ve avroda gün sonu fiyatlar

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 05 Mart 2020 17:16
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Dolar ve avroda gün sonu fiyatlar

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,0950 6,0960 6,0910 6,0920
Avro 6,7750 6,7760 6,8160 6,8170
Sterlin 7,8080 7,8470 7,8530 7,8920
İsviçre Frangı 6,3570 6,3890 6,3840 6,4160
ANKARA
ABD Doları 6,0800 6,1300 6,0750 6,1250
Avro 6,7550 6,8150 6,7800 6,8400
Sterlin 7,7400 7,8700 7,7890 7,9320
Altın yeniden yükseldi
Anadolu Ajansı
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