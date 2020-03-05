Kavgada bekçiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
|05 Mart 2020 17:22
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Samsun'da kavga ettiği bekçiyi bıçakla yaralayan 1 kişi mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi U.Ö.(31), 2 yerinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan U.Ö., tedavi altına alındı. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili A.A.(19) ve İ.A. (22) adlı kardeşleri gözaltına aldı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan kardeşler bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. İ.A. savcıya ifade verip serbest bırakılırken, bıçaklamayı yaptığı ileri sürülen A.A. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.Samsun'da kavgada bıçaklanan bekçi ağır yaralandı
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