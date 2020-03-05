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Oda TV Ankara Müdürü Yıldız'a, Bakan Akar'a hakaretten para cezası

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a hakaret ettiği gerekçesiyle 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırıldı
 05 Mart 2020 17:52
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Oda TV Ankara Müdürü Yıldız'a, Bakan Akar'a hakaretten para cezası

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a hakaret ettiği gerekçesiyle 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına sanık Müyesser Yıldız, avukatları ve yakınları katıldı. Esas hakkında savunma yapan Yıldız, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin görülen davada gizli tanık "Abdullah"ın beyanlarını haberleştirdiği için yargılandığını kaydetti. Haberde geçen söz konusu ifadelerin kendisine ait olmadığını, gizli tanık Abdullah'ın iddialarını kaleme aldığını belirten Yıldız, suç işleme kastının bulunmadığını, gazetecilik refleksiyle tanık ifadesi doğrultusunda haber yaptığını söyledi.

Yıldız'ın avukatları da müvekkillerinin hakaret amacıyla haber yapmadığını, gazetecilik mesleği doğrultusunda duruşmada duyduklarını kaleme aldığını belirtti. Akar'ın avukatları ise Yıldız'ın gizli tanık Abdullah'ın ifadelerini çarpıtarak Akar'ın hedef gösterildiğini öne sürdü.

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından son sözü sorulan Yıldız, "Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme hakimi, Yıldız'a "kamu görevlisine hakaret" suçundan 7 bin 80 TL adli para cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme, para cezası hükmünün açıklanmasını geri bıraktı.
İhlas Haber Ajansı
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