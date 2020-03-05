Meslektaşını, onu görünce durmadıkları için öldürmüş

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Ata Mahallesi 683'üncü Sokak'ta meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Suat Teke, 09 BİT 820 plakalı otomobiliyle, kız arkadaşı olan Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya'nın kullandığı 03 HB 099 plakalı otomobilin yolunu kesti. Ardından da kız arkadaşı ile annesi Güngör Çetinkaya'nın bulunduğu otomobile bir anda tabancayla ateş açtı. Kurşunlardan 8'i Çetinkaya'ya, 3'ü yanındaki annesine isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Hatice Büşra Çetinkaya, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne, annesi Güngör Çetinkaya ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisi süren anne Çetinkaya'nın da hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

'BENİ GÖRÜNCE DURMAK İSTEMEDİLER'

Olaydan sonra tabancasıyla yakalanıp, gözaltına alınan polis memuru Suat Teke, emniyete götürüldü. Suat Teke'nin ifadesinde, Hatice Büşra Çetinkaya ile bir süre arkadaşlık yaptıklarını ancak daha sonra ayrıldıklarını belirterek, "Oraya barışmak için gittim. Annesi de beni tanıyordu. Daha önce de ailecek gidip gelmişliğimiz oldu. Yolda karşılaştık. Ancak beni görünce durmak istemediler. Bunun üzerine böyle bir olay yaşandı" dediği öğrenildi. Suat Teke'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

TUTUKLANDI

Polis memuru Suat Teke, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinden sonra, mahkemeye çıkarılan Suat Teke tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Olayda yaşamını yitiren polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya'nın cenazesinin yarın, Efeler ilçesi, Yedi Eylül Mahallesi'ndeki İmam Hatip Camii'nde cuma vakti kılınacak namaz sonrası Kemer Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.